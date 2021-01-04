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Ekonomi Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
Ekonomi

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 09:07:56 -
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, yeni yılın ilk işlem gününde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilirken, yurt içinde aralık ayı enflasyonu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Geçen hafta, tatil havasında dalgalı bir seyir izleyen küresel piyasalarda, bu hafta yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek. Yeni yılın ilk işlem gününde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, çarşamba günü hizmet sektörü PMI ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, cuma günü de ABD'de yayımlanacak aralık ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ekonomik destek paketleri de gündemin odağındaki yerini koruyor.

2020 yılının son haftasını düşüş eğilimindeki döviz kurları ve rekorlar kıran BIST 100 endeksi ile tamamlayan yurt içinde ise, bugün açıklanacak imalat sanayi PMI ile aralık ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelere bakıldığında ise, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin aldığı destekleme kararları ile piyasalar tarafında çok fazla fiyatlanmasa da ABD'de bazı eyaletler ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede artan vaka sayıları endişelerin de tırmanmasına neden oluyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 85 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 800 bini aştı. İngiltere'de yeni karantina tedbirlerinin alınması tekrar gündeme gelirken, özellikle Avrupa tarafında aşılama çalışmalarının bir an önce yaygınlaşması gerektiğine ilişkin sesler yükseliyor.

Bugün Japonya'da, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan edilebileceği yönündeki haberlerle Nikkei 225 endeksi gerilese de Çin ve Güney Kore pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI, Çin'de 54,9'dan 53,0'e gerilerken, Japonya'da ise 50,0'ye yükselerek beklentileri aştı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Asya piyasalarında, petrol ve altın fiyatlarının ise değer kaybeden dolardan buldukları destekle yükseldiği görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısı öncesinde yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 52,5 dolara çıktı. OPEC+ grubu bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği toplantıda şubat ayına ilişkin kesinti kararını görüşecek.

Altının ons fiyatı ise geçen haftaki yükseliş eğilimini yeni yılın ilk haftasına da taşıdı ve yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 1.925 doları gördü.

Dolar endeksi, 2020'nin son iki ayındaki düşüş eğilimini yeni yılın ilk işlem gününde de devam ettiriyor. Gelen tepki alımlarına karşın 90'ın üzerinde tutunamayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 89,7 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda değer kaybeden dolar, Türk lirası karşısında da gerilemeye devam ediyor. 2020'yi 7,4310'dan tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,35 seviyesine kadar geriledi ve 7,3670 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon ve imalat sanayi PMI verilerinin hem ekonomik büyüme hem de enflasyonun genel seyrine ilişkin beklentiler açısından önemli olduğunu kaydederek, 2020'nin son haftasını yüzde 3,55'lik artışla tamamlayan BIST 100 endeksinde 1.490 ve 1.520 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

Cari kurla BIST 100 endeksinin dolar bazında 200 direncini test ettiğini dile getiren analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, orta vadede 250 seviyelerinin (TL bazında cari kurla 1.840 seviyeleri) gündeme gelebileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TÜFE ve yurt içi Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI

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