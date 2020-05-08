Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Başkent Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına uymayan vatandaşlar, şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade ve Kolej meydanlarına geldi.

Bazı vatandaşların, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerden özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.



Yaşlıların da aralarında olduğu bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uyarak ekmek sırasında bekledi.



Maske ve eldiven kullanarak görev yapan polis ekipleri, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve maske takmaları yönünde uyardı. Polisler ayrıca vatandaşların ateşini de ölçtü.



Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetlemeler devam ediyor.

- İstanbul'da bazı noktalarda kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kent genelinde bazı noktalarda kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi.

Saat 24.00'te başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş için dışarıya çıkan vatandaşlar özellikle Eminönü'nde öğle saatlerine doğru hareketliliği artırdı.



İstiklal Caddesi'ndeki bazı mağazalar uzun zaman sonra Anneler Günü dolayısıyla hediye almak isteyenler için kepenk açtı. Mağazalardaki çalışanların eldiven, maske ve koruyucu siperlik kullandıkları gözlenirken, bazı mağazaların girişlerinde bekleyen görevliler ateş ölçümü yaptı.



Caddenin girişinde zabıta ekiplerince vatandaşlara eldiven ve maske verilip dezenfektan kullanma imkanı sağlandı.

- Ege'de sessizlik büyük oranda sürüyor

İzmir'de hava sıcaklığının yükselmesiyle cadde, meydan ve sokaklardaki kalabalıkta artış gözlendi. Özellikle, Konak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Üçkuyular Meydanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Ayrıca Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Sevgi Yolu gibi araç trafiğine kapalı bölgelerde vatandaşların kalabalık gruplar oluşturduğu görüldü. Polis ekipleri, anonsla sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Aydın'da kentin önemli işlek noktalarından Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı, Sevgi Yolu ve Adnan Menderes Bulvarında yoğunluk hakim oldu.

Uşak'ta kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve 15 Temmuz Temmuz Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların kısmen yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Denizli'de vatandaşların "Evde kal" çağrılarına kısmen uyduğu, özellikle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki PTT önünde ve otobüs duraklarında zaman zaman sosyal mesafeyi gözeterek yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Manisa'da kentin işlek cadde ve meydanlarında sakinlik gözlendi. Mimar Sinan Bulvarı, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir, Kenzi, Kumludere, 8 Eylül, Mustafa Kemal Paşa caddelerinde "Evde Kal" çağrısına uyulduğu görüldü.

- Turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da meydan ve sahiller boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da sahiller ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da yüzlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajlarında sessizlik hakim.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Güllük, 100. Yıl, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirler arasında yer alan Antalya'da polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.



Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı.



Bodrum'da Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri, sahil bandındaki yürüyüş yollarında sakinlik gözlendi. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü.



Şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığı Muğla'da merkez ve ilçelerinde denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Sınırlamanın kaldırıldığının duyurulmasının hemen ardından Muğla Valisi Esengül Civelek'in koordinesinde alınan tedbirler kapsamında kent girişlerdeki kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü, belge kontrolü yapıldı. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu 24 ilden gelenler ise geri gönderilerek şehre alınmadı.

Denetimlerde maske takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı.

- Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuldu

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çağrılara kısmen uydu.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim. Polis ekipleri, bariyerlerle kapatılan bazı cadde ve sokaklara girişe kontrollü izin verdi.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik gözlendi. Vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Zaman zaman yağmurun şiddetini artırdığı kentte, ihtiyaçları için sokağa çıkanlar büyük oranda maske ve eldiven kullandı.

Öte yandan polis ekipleri de bir yandan denetimlerini sürdürürken diğer yandan da vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.



Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sakinliğini korudu. Kentin en işlek caddelerinden Süleyman Felek Caddesi'nde ise insan hareketliliği gözlendi. Vatandaşların, maske kullanımına özen gösterdiği görüldü.



Giresun'da Atatürk Meydanı'nda sakinlik yaşandı. Gazi Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik gözlenirken bu durum öğle saatleri sonrasında arttı.



Bayburt'ta, kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde kısmen araç ve insan yoğunluğu oluştu. Kentteki Atatürk Meydanı, tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile ara cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve bekçiler, vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafe ve kaldırımların tek yönlü kullanılması yönünde vatandaşları uyardı.

Rize'de yağmurun da etkisiyle vatandaşlar evde kalmayı tercih etti. Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri, araç ve yaya trafiğine zorunlu haller dışında kapalı olması nedeniyle sakin günlerinden birini yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında hareketlilik oluşmadı.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda sakinlik gözlemlendi. İş yerlerinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde ise zaman zaman iş ve alışveriş odaklı kalabalık oluşurken, polis ekiplerince vatandaşlara maske takma ve sosyal mesafenin korunması uyarıları yapıldı.

Samsun'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlama uygulaması öncesinde vatandaşlar market ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte, Karadeniz Sahil yolu başta olmak üzere işlek cadde ve sokaklarında kısmi olarak trafik ve insan yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.



Sinop'ta hava şartlarının da iyi gitmesiyle cadde, meydan ve işlek caddelerde yaya ve araç trafiği oluştuğu gözlendi.



Tokat'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'ın yaya ve araç trafiğinde yoğunluk gözlemlendi.



Çorum'un cadde ve sokaklarında yaya ve araç trafiğinde yoğunluk olduğu görüldü.



Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda kısmen araç ve yaya yoğunluğu gözlendi.



Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı sakinken, Nasrullah Meydanı'nda ise yer yer yoğunluk gözleniyor.



- Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması ile valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler de artırıldı.



Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.



Bölge illerinde normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimlerle sakinlik gözlendi.

- İç Anadolu'da işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.



Kayseri'de koronaviris tedbirleri öncesinde Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Sivas Caddeleri, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi yoğunluk yaşanan alanların kısmen sakin olduğu görüldü. Kentte, vatandaşların büyük bölümü evde kalmayı tercih etti.



Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesinde yoğunluk gözlenmiyor. Güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.



Nevşehir’de insanlar son günlerde cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmaya başladı, trafikte de önceki günlere kıyasla araç sayısı arttı.



Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nın boş olduğu gözlendi. Kentin en işlek yerlerinden Lise Caddesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla en sakin günlerini yaşıyor.



Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet Meydanları ve Dr. Sami Yağız Caddesi’nde nisbeten yoğunluk gözlendi. Dışarıya çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.



Kırıkkale’de genelde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor ancak merkezdeki Zafer ve Cumhuriyet Caddelerinde öğle saatlerinden itibaren insan toplulukları oluşuyor.



Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran Meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

- Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Otogar, Kule Kavşağı ve Kadınlar Pazarı’nda yer yer yoğunluk yaşansa da genellikle sakin olduğu gözlendi.

Kentin az sayıda insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.



Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da da meydan ve işlek caddelerde sakinlik gözlenirken, ramazanın etkisi ve alınan önlemlere genelde uyulmasıyla insanlar evlerinde kalmayı tercih etti. Sokağa çıkanlar ise maske takarak sosyal mesafeyi korudu.

- Trakya'da "Evde kal" çağrısı karşılık buldu

Edirne'de kent merkezinde bankaların olduğu caddelerde insan hareketliliği gözlendi. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri ateş ölçümü yapıyor.

Önceki günlere nazaran Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde insan yoğunluğunun arttığı görüldü.



Kırklareli'nde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle cadde ve sokaklardaki insan hareketliliğinde son iki gündür artış yaşanıyor.



Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yaya ve araç trafiğindeki hareketlilik dikkat çekiyor.



Tekirdağ'da salgınla mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.



Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu gözlendi.



- Erzurum, Kars ve Ardahan "Evde kal" çağrısına uyuyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'ın en işlek cadde ve meydanlarında polis ekiplerinin kontrolünde sakinlik yaşanıyor. Polislerin sosyal mesafenin korunmasına yönelik anons yaptığı kentlerde, sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.

Ağrı'da Yeni Van, Kağızman ve Erzurum caddelerinde sessizlik hakim oldu. Dışarı çıkan vatandaşlar da polisler tarafından ateşi ölçüldükten sonra Cumhuriyet Caddesi'ne alınıyor.



Erzincan'da da alınan tedbirler kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatlerinde polis gözetiminde yapılıyor. Yaya geçişine ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapılmadan izin verilmiyor.

- Doğu ve Güneydoğu'da kısmi yoğunluk yaşanıyor



Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.

Gaziantep'te, bazı noktalarda hareketlilik gözlenirken genel olarak evde kalmaya devam edildi. Kentin en turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerle bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.



Şanlıurfa ve Malatya'da şehrin bazı noktalarında kısmen yoğunluk oldu. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

Van'da kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele ile Beşyol Meydanı, vatandaşların duyarlı davranmaları sonucu rağbet görmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil bandı ve göl kıyılarında anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması için uyarı yaptı.



Bitlis, Hakkari ve Muş'ta şehir merkezindeki işlek caddelerde yoğunluğun azaldığı görüldü.

- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor



Sakarya'da banka işlemleri ve ramazan alışverişi için sokağa çıkanların oluşturduğu yaya ve trafik yoğunluğunda yağışlı geçen önceki günlere göre artış görüldü. Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla kentin en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanlarında araç trafiği yoğunlaştı.



Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde öğle ve öğleden sonra kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.



Düzce'de Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı ile kentin normal zamanda yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul, Spor ve Gaziantep caddelerinin şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla meydan ve caddelerde sakinlik yaşanıyor.



Bolu'da normal zamanda en işlek cadde olan İzzet Baysal Caddesi'nde zorunlu olarak dışarıya çıkanların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu gözleniyor.



Karabük'te, zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.



Bartın ve Zonguldak'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görülüyor.

- Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Adana'da Atatürk ve Baraj caddeleri, Ziyapaşa, Gazipaşa ve Mithat Özsan bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parkların ise boş kaldığı gözlendi.



Mersin'de sahil şeridindeki oyun grupları ile yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nın da sakin olduğu göze çarptı.



Hatay'da da birçok cadde, sokak ve parklarda sakinliğin hakim olduğu görüldü.



Özellikle Asi Nehri etrafındaki yürüyüş yollarının ve insanların sıklıkla gittiği Atatürk Parkı'nın boş kaldığı gözlendi.



Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının tenha olduğu görüldü.