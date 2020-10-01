Yurt gazetesi kepenk indirdi

CHP'nin yayın organı Yurt gazetesi koronavirüs salgınından doğan ekonomik sorunları gerekçe göstererek gazetenin basımını durdurduklarını açıkladı.

Gazetenin bugünkü sayfasında Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Rıza Özkan'ın imzasıyla yayınlanan "Zorunlu Açıklama" başlıklı yazıda gazete basımının koronavirüs salgın tehlikesi geçinceye kadar durdurulduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsü nedeniyle alınması zorunlu tedbirlerin en fazla olumsuz etkilediği sektörlerin başında basın gelmektedir. Biz her gün, tüm özverimizle gazette bassak dahi okurun gazeteye ulaşması büyük oranda kısıtlanmış ve yeni tedbirlerle daha da kısıtlanması önerilmektedir. Bu koşullarda oluşan maaliyet zararını karşılamamız mümkün değildir.

Yurt gazetesi okuru çok iyi bilmektedir ki bizi finanse eden herhangi bir finans veya siyasi kuruluş yoktur. Gücümüz bağımsızlığımız ve gerçeğe olan aşkımızdan geliyor. Ancak bu koşullarda gazete baskımızı sürdürecek güce sahip değiliz. O nedenle gazetemizin baskısını koronavirüs salgın tehlikesi geçinceye kadar durdurmaya karar verdik. İnternet haber sitemiz yayınına devam edecektir."