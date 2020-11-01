Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı

Alekhbariya televizyonunun haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından Cumartesi günü gece yarısından itibaren Umre ibadeti için tekrar Türkiye'den ve yurt dışından ziyaretçilerin gelmesine izin verilecek.

Alınan karar uyarınca, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin ardından normalleşme adımlarının üçte birine göre yurt dışından ilk Umre ziyaretçileri Pazar günü Haremi Şerif'e kabul edilecek.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınacak tedbirlerin yerine getirilmesi talebine vurgu yapıldı.

Günlük 20 bin Umre ziyaretçisinin Kabe'ye girmesine izin verilecek

18 Ekim'de başlayan Umre ve Haremi Şerif'in ikinci etabının ardından bugün (1 Kasım) itibari ile 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girmesine izin verilecek.

Öte yandan Suudi Arabistan Hac Bakanlığından 22 Eylül'de yapılan açıklamada Umre ziyaretlerine ilki 4 Ekim'de olmak üzere 4 aşamada kademeli olarak izin verileceği belirtildi.

Dördüncü aşama olarak adlandırılan; Son aşamada salgında tamamen güvenli olduğuna karar verildiğinde 100 bin kişinin ziyaretine izin verilecek.

Suudi Arabistan makamları, Mart ayında Kovid-19 nedeniyle Umre ziyaretini askıya alarak, ülke içinden sınırlı sayıda kişinin hac ziyaretine katılmasına izin verdi.