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Medya Yurt dışından Kuruluş Osman dizisine sürpriz ziyaret
Medya

Yurt dışından Kuruluş Osman dizisine sürpriz ziyaret

Pakistan Savunma Komisyonu Başkanı Amjad Ali Khan ve Pakistan Parlementosu Savunma Komisyonu milletvekilleri Kuruluş Osman dizisi setini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:34:00 -
Yurt dışından Kuruluş Osman dizisine sürpriz ziyaret

Pakistan Savunma Komisyonu Başkanı Amjad Ali Khan ile Pakistan Parlementosu Savunma Komisyonu milletvekilleri Atv'de yayınlanan ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini anlatan Kuruluş Osman dizisinin setine ziyarette bulundu.

Ziyarete ait kareler, Kuruluş Osman'ın yapım şirketi Bozdağ Film'in resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluş Osman Setimizi ziyaret edip dost ve kardeş Pakistan Halkının selamlarını ileten Savunma Komisyonu Başkanı Amjad Ali Khan ve Pakistan Parlamentosu Savunma Komisyonu milletvekillerini platomuzda ağırlamaktan şerefyab olduk. Tüm Pakistan Halkına selamlarımızı gönderdik."

 

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