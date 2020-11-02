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Dünya Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan'a ulaştı
Dünya

Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan'a ulaştı

Umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesi ülkeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:13:00 -
Yurt dışından ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Suudi Arabistan'a ulaştı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce umre ziyaretlerinin askıya alınmasının ardından yurt dışından ilk umre grubunun ülkeye ulaştığını duyurdu.

 Endonezya ve Pakistan'dan ilk umre grubunu taşıyan uçaklar Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na indi.

 Hac ve Umre Bakanlığı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen umrelerin 3 gün karantinada tutulacağını ve ardından Umre ibadetlerini yapacaklarını bildirdi.

Mart ayı başlarında Kovid-19 nedeniyle Umre ziyaretlerini askıya alırken, 4 Ekim'de ülkede yaşayanlar için Umre ziyaretlerini yeniden başlattı.

 23 Eylül'de Kabe dahil Mescid-i Haram'ın ülke içinden umre yapmak isteyenler için yüzde 30 kapasite ile (günde 6 bin kişi için) Mekke'de olduğunu bildirdi. 18 Ekim'de Mescid-i Nebevî'deki Mescid-i Haram ve Ravza-i Şerif% 75 kapasite ile yurt içinden ziyaretçi kabul edecek.

Kasım ayı başından itibaren Türkiye'den ve yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edileceğini belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin de tam kapasite ibadete açılacağını ifade edildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hac, bu yıl Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı kaldı ve yurt dışından hacılar kabul edilmedi.

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