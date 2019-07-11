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Yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin Gümrük Genel Tebliği’nde güncelleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Genel Tebliği’nde 29 Haziran’da yapılan düzenleme ile birlikte yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin bazı değişiklikler getirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:35
Yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin Gümrük Genel Tebliği’nde güncelleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Genel Tebliği’nde 29 Haziran’da yapılan düzenleme ile birlikte yurt dışından getirilen ürünlere ilişkin bazı değişiklikler getirdi.


Tebliğin güncellenmesi ile yurt dışındaki e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerde sipariş ile alınabilecek ürünlere sınırlama geldi. Şahıs ya da firma ayrımı olmaksızın bir ayda en fazla 5’er adet ürün sınırı getiren uygulama 15 Temmuz’da yürürlüğe girecek.


15 Mayıs’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurt dışındaki e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerde daha önce uygulanmakta olan 22 Avro’luk vergi muafiyet sınırı kaldırılmıştı. 29 Mayıs’ta yürürlüğe giren düzenleme ile posta/kargo yoluyla gelen ve bedeli ne olursa olsun tüm gönderiler için (Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen gönderiler için) yüzde 18, diğer ülkelerden gelen gönderiler için yüzde 20 oranında gümrük vergisi alınacak. Ancak gönderi başına bedeli 150 Avro’yu geçmeyen ve kişisel kullanıma özel kitap ve benzeri basılı yayınlar söz konusu vergiden muaf tutuldu.


Aynı düzenleme, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının, IMEI kaydı yapan yolcunun kimlik numarasına kayıtlı mobil hatlarla kullanılması şartıyla üç takvim yılında 1 adet ile sınırlandırılmasını da kapsıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:35
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