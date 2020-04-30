Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları hizmetten memnun ve mutlu

KARS (AA) - Yurt dışından Kars'a getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtlarda sunulan hizmetlerden memnun kaldı.

İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.



Kars Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşları, tek kişilik odalarda kalıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de günde 2 defa vatandaşların ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürvekili Ayhan Yüreğir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta 219 kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

Misafirleri bir odada her türlü imkanlarını karşılayacak şekilde ağırladıklarını ifade eden Yüreğir, şöyle konuştu:

"Buradaki ekiplerimiz günde 2 defa odaları gezerek misafirlerinin ihtiyaçlarını alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de günde iki defa misafirlerimizin ateşlerini ölçüyor, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan varsa oluşturduğumuz komisyon üzerinden iletişime geçiliyor. Fiziki sosyal manevi anlamda her türlü taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."

Misafirlere hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde bulunduklarını da anlatan Yüreğir, "Şu ana kadar misafirlerimizden bir şikayet almadık, ufak tefek eksiklik oluyorsa da anında müdahale ediyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Burada yalnız olmadıklarını her zaman yanlarında olduğumuz konusunda yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Malta'dan gelen vatandaşlardan Mehmet Erdemir ise tüm hizmet ve karşılamadan dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek, "Mutluyuz, devletimiz bize çok iyi bakıyor. Hiçbir sorunumuz yok, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, her şey fazlasıyla var zaten. İlk geldiğimizde dışarısı düğün yeri gibiydi Türk bayrakları dalgalanıyordu. Buradaki yetkililer kendi evlatları gibi karşıladılar, bağırlarına bastırlar." diye konuştu.

Malta'dan gelen Eda Yenen de Türk bayraklarını görünce duygulandığını ifade ederek, eksiksiz tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve çok mutlu kaldıklarını anlattı.



