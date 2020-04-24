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Aktüel

Yurt dışından getirilen 439 kişi Bursa’da yurda yerleştirildi

Türkiye’ye 2 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 439 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Bursa’da Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

2020-04-24 04:35:44 -
Yurt dışından getirilen 439 kişi Bursa’da yurda yerleştirildi

Türkiye’ye 2 farklı ülkeden getirilen ve aralarında öğrencilerinde bulunduğu 439 kişi korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak üzere Bursa’da Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. İstanbul’a Havalimanına gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen kişiler otobüslerle polis eşliğindeki Bursa’ya gönderiliyor. İsviçre ve İsveç,’ten gece saatlerinde 8 tane otobüsle gelen toplam 439 kişilik grup geniş güvenlik önlemi altında Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Emir Sultan Yurdu’na yerleştirildi.


Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanlar kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildi.

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