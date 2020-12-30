  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması havalimanlarında da başladı
Aktüel

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması havalimanlarında da başladı

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama ile uçakla Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcuları, çıkış istasyonundaki bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etti

Yeniakit Publisher
2020-12-30 08:15:35 -
Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması havalimanlarında da başladı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması, Türkiye'deki tüm hudut kapılarıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da başlatıldı.

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında uçakla Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcuları, çıkış istasyonundaki bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00:00 itibarıyla, Türkiye'deki regülasyon gereği, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, transit yolcuların PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerektiği aktarılarak, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir." denildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başakşehir'de Okan Buruk depremi
Spor

Başakşehir'de Okan Buruk depremi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi. ..
Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu
Dünya

Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan kirli emelleri bir bir ortaya çıkıyor. İşgalden kurtarılan Terter'de ele geçirilen bir haritada skandal..
FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!
Gündem

FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!

Koronavirüse yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in felç geçirdiği iddiaları basına yansımıştı. FETÖ’cüler durumunu kurtmak için teröristb..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay