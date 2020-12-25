Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklaması ile yurtdışından gelen yolculara yönelik ek tedbirler alındığını duyurdu. Peki, Yurtdışından gelenlere korona test yapılıyor mu?

Yurt dışından gelenlere korona test yapılıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurtdışından Türkiye'ye gelenler için tedbirlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. "Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur." diyen Koca "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye’ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.