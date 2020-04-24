  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

2020-04-24 01:16:11 -
Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dün 17 ülkeden 25 sefer ile 5 bin 284 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoşgeldiniz. Bugün başarılı ve titiz bir operasyonla daha 17 ülkeden 25 sefer ile 5 bin 284 vatandaşımızın yurda dönüşünü sağladık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birinci aşamada 70'ten fazla ülkeden 39 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini, yaklaşık 25 bin vatandaşın daha, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla ikinci tahliye kapsamındaki çalışmalarla getirileceğini ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Günlerdir 23 Nisan'ı işaret ediyordu! Ercüment Ovalı kafayı yine çıkardı
Gündem

Günlerdir 23 Nisan'ı işaret ediyordu! Ercüment Ovalı kafayı yine çıkardı

Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı...
Sosyal medyanın diline düştü! Canlı yayında Veyis Ateş’i çıldırtan anlar
Medya

Sosyal medyanın diline düştü! Canlı yayında Veyis Ateş’i çıldırtan anlar

Sunucu Veyis Ateş’in canlı yayında sinek ile imtihanı sosyal medyanın gündemine otururdu. Ateş'in sinekle mücadelesi akıllara Türk sinemasın..
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”
Gündem

MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu! “Oda TV muhabiri Hülya Kılınç benimle çay içmek istedi”

Libya’da görev esnasında şehit edilen MİT mensubunun kimliğini deşifre etme alçaklığını gösteren karanlık Oda TV’ye cenaze fotoğraflarını se..
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı