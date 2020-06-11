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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 857,6 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:44:35 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Haziran haftasında 15,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Haziran haftasında net 15,6 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 119,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Mayıs itibarıyla 22 milyar 739,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 857,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 564,4 milyon dolardan 7 milyar 849,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,4 milyon dolarlık alışla 360,4 milyon dolardan 363,8 milyon dolara yükseldi.

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