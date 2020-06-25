  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Haziran haftasında 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:28:00 -
Yurt dışında yerleşik kişiler 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Haziran haftasında net 76 milyon dolarlık hisse senedi ve 86 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi alırken, 2,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Haziran itibarıyla 23 milyar 453 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 326,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 102,8 milyon dolardan 7 milyar 151,1 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,3 milyon dolarlık satışla 367,3 milyon dolardan 365 milyon dolara geriledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı