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Gündem Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı
Gündem

Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Yurtdışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi Bolu'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 15:04:00 - 2021-03-10 15:26:14
Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında ihraç edilen binbaşı ve emniyet müdürlerinin bulunduğu 2’si kadın 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, yurt dışına kaçmak için Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobile TEM Otoyolu Batı Gişeleri’nde operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen binbaşı H.V,. emniyet müdürleri C.B ve H.D., öğretmenler F.D. ve A,T ile müfettiş Y.T. gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi 6 kişi soruşturma kapsamında Ankara’ya gönderildi.

Şüphelilerin kaçmak için kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda ise, yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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