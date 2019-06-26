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Yurt dışına insan kaynakları yazılımı ihracatı

2018 yılı sonunda Kolay markasıyla hizmetlerini Avrupa’ya da taşıyan Kolay İK son dönemde aldığı yatırımlarla adından söz ettirirken, yıl sonuna kadar yurt dışı operasyonunu daha da genişletmeyi hedefliyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:38
Yurt dışına insan kaynakları yazılımı ihracatı

2018 yılı sonunda Kolay markasıyla hizmetlerini Avrupa’ya da taşıyan Kolay İK son dönemde aldığı yatırımlarla adından söz ettirirken, yıl sonuna kadar yurt dışı operasyonunu daha da genişletmeyi hedefliyor.



Bulut tabanlı personel yönetim yazılımı ve insan kaynakları platformu Kolay İK, Kolay.io adıyla İngiltere ve Yunanistan’da faaliyetlerine devam ederken, tüm altyapı çalışmaları tamamlanan ve kullanıcıların beğenisine sunulan yazılım büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Geçtiğimiz aylarda 4’üncü yatırım turunda Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 500 bin dolar yatırım alarak kurulduğu günden bu yana toplamda 2,2 milyon dolarlık yatırım finansmanına ulaşan Kolay İK, bu yatırımlarla yurt dışı operasyonunu genişletmeyi hedefliyor.



Yurt dışında sıra Yunanistan’da


Aylık ortalama yüzde 30’luk büyüme hızına ulaşan şirketin yurt dışındaki büyüme stratejilerini aktaran Kolay İK’nın Kurucu Ortağı Efecan Erdur, "İngiltere ve Estonya pazarlarında firmalara hizmet sunmaya başladık. Hali hazırda Türkiye’de bin 200’den fazla şirket ve 220 bin çalışana hizmet veriyoruz. Şimdi ise öncelikle diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. 30 ile 250 çalışana sahip firmaları siteme dahil ederek özellikle İK alanında henüz doyuma ulaşmamış pazarları hedefliyoruz. Bunun yanında Türkiye merkezli Kolay İK kullanan firmaların yurt dışı operasyonlarını onlarla beraber kolaylaştırıyoruz. Bu doğrultuda pilot ülke olarak seçtiğimiz Estonya’daki ön çalışmaları da sonuçlandırdık, orada hızla büyürken 2019 yılı içinde Yunanistan’da da hizmet vermeye başlayacağız" dedi.



"Büyümenin sırrı kullanıcı memnuniyetinden geçiyor"


İzinler, özlük bilgileri, zimmetler, avanslar, primler ve harcamalar gibi tüm bordro işlemlerinin yanı sıra hedef bazlı performans değerlendirmelerini de tek çatı altında toplayan Kolay İK, personel yönetimine dair tüm süreçleri dijitalleştiriyor. 40 kişilik bir ekiple, her geçen gün daha iyi bir kullanıcı deneyimi için çalıştıklarını belirten Efecan Erdur, "Kolay İK istikrarlı büyümesini ve kısa zamanda kullanıcı sayısını artırmasını, yüzde 90’ların üzerindeki kullanıcı memnuniyetine borçlu. Yurt dışındaki çalışmalarımızı da bu motivasyon ile sürdüreceğiz" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:38
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