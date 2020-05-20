  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Coronavirüsle mücadele sürecinde 11.5 milyar lira destek

Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları

Haziran tatil yerine çalışma ayı olacak

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu
için kalan
Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı

YD-ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 5,46, yıllık bazda yüzde 13 artış gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:42:05 -
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı

ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,35, imalat sanayi sektöründe de yüzde 5,44 artış gerçekleşti.

Nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 8,15 ile diğer ulaşım araçlarında, yüzde 7,71 ile ana metaller ve yüzde 7,27 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinde görüldü. Bu dönemde kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 34,33 azalış gerçekleşti.

Yıllık bazda bakıldığında ise kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 65,69 azaldı. Buna karşılık aynı dönemde diğer mamul eşyalar yüzde 34,69, tütün ürünleri yüzde 26,12, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Ay

2019

2020

Ocak

1,83

2,39

Şubat

-1,79

0,77

Mart

3,44

3,48

Nisan

4,93

5,46

Mayıs

4,19

Haziran

-3,24

Temmuz

-2,33

Ağustos

-1,41

Eylül

0,82

Ekim

1,17

Kasım

-0,45

Aralık

1,81


YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Ay

2019

2020

Ocak

35,35

9,53

Şubat

30,71

12,38

Mart

32,24

12,43

Nisan

33,43

13,00

Mayıs

30,66

Haziran

22,23

Temmuz

16,32

Ağustos

-2,94

Eylül

-11,15

Ekim

-2,88

Kasım

5,59

Aralık

8,93


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı