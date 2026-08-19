Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu
Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu Samsun'un Atakum ilçesinde 2,5 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Berra Akarsu, özel bir hastanede gördüğü meşakkatli tedaviyi tamamlayarak sağlığına kavuştu. Tedavinin bittiği gün 5. yaş gününü kutlayan minik Berra, hastane önünde kendisini bekleyen trampet takımı, palyaçolar ve "Lösemi bitti, Berra kazandı" yazılı araçla karşılandı. Ailesi ve sevenlerinin gökyüzüne balonlar bıraktığı duygu dolu günde, 5 yaşına giren küçük kız 40 araçlık konvoy eşliğinde evine uğurlandı.