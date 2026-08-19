Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Uzun ve meşakkatli bir dönem geçirdiklerini belirten Akarsu, "Darısı inşallah Türkiye'de ve dünyada lösemi tedavisi gören bütün çocuklarımızın başına. Çok farklı bir duygu. Bu süreçte beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi. Berra'nın bugün doğum günü olduğunu dile getiren Akarsu, "Hesaplasak belki bugüne denk gelmezdi. Biz bu hastalığa Berra 2,5 yaşındayken yakalandık. Bugün 19 Ağustos ve Berramızın doğum günü. İki sevinci bir arada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Anne Nazlı Akarsu ise sabır gerektiren bu süreçte yılmadıklarını, Berra ile birlikte kendilerinin de başardığını kaydetti.