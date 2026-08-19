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Yaşam
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Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

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Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu Samsun'un Atakum ilçesinde 2,5 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Berra Akarsu, özel bir hastanede gördüğü meşakkatli tedaviyi tamamlayarak sağlığına kavuştu. Tedavinin bittiği gün 5. yaş gününü kutlayan minik Berra, hastane önünde kendisini bekleyen trampet takımı, palyaçolar ve "Lösemi bitti, Berra kazandı" yazılı araçla karşılandı. Ailesi ve sevenlerinin gökyüzüne balonlar bıraktığı duygu dolu günde, 5 yaşına giren küçük kız 40 araçlık konvoy eşliğinde evine uğurlandı.

#1
Foto - Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Samsun'da lösemiye karşı 2,5 yıldır mücadele veren 5 yaşındaki Berra Akarsu, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi. Tedavi sürecinin bittiği gün 5. yaş gününü kutlayan minik Berra, balonlar, trampet takımı ve 40 araçlık konvoyla evine uğurlandı.

#2
Foto - Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde lösemiyle mücadelesini kazanan 5 yaşındaki Berra Akarsu, doğum gününde taburcu edildi.

#3
Foto - Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Lösemi teşhisi konulmasının ardından yaklaşık 2,5 yıllık tedavi sürecine giren Berra, özel hastanedeki tedavisinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu.

#4
Foto - Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Berra'nın babası Murat Akarsu, annesi Nazlı Akarsu ve ablası Miray Akarsu, zorlu mücadeleyi kazanan küçük çocuk için taburcu edileceği gün sürpriz hazırladı. Hastanenin önünde toplanan ailesi ve yakınları, taburcu edilen Berra'yı trampet takımı ve palyaço gösterisiyle karşıladı.

#5
Foto - Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Şarkıların söylendiği programda gökyüzüne balonlar bırakıldı. "Lösemi bitti, Berra kazandı" yazılı otomobile binen Berra, yaklaşık 40 araçlık konvoyla Körfez Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Buradaki eğlencede, doğum gününde taburcu edilen Berra'nın lösemiyle mücadelesini kazanması kutlandı.

#6
Foto - Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Berra'nın babası Murat Akarsu, gazetecilere, yaklaşık 2,5 yıldır zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi.

#7
Foto - Minik Berra lösemiyi yendi: 5. yaş gününde taburcu oldu

Uzun ve meşakkatli bir dönem geçirdiklerini belirten Akarsu, "Darısı inşallah Türkiye'de ve dünyada lösemi tedavisi gören bütün çocuklarımızın başına. Çok farklı bir duygu. Bu süreçte beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza ve akrabalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi. Berra'nın bugün doğum günü olduğunu dile getiren Akarsu, "Hesaplasak belki bugüne denk gelmezdi. Biz bu hastalığa Berra 2,5 yaşındayken yakalandık. Bugün 19 Ağustos ve Berramızın doğum günü. İki sevinci bir arada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Anne Nazlı Akarsu ise sabır gerektiren bu süreçte yılmadıklarını, Berra ile birlikte kendilerinin de başardığını kaydetti.

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