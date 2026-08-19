Ünlü kot pantalon markası iflas etti

Sürdürülebilir moda anlayışıyla öne çıkan MUD Jeans, artan borç yükünün ardından iflas başvurusunda bulundu. Şirketin kurucusu Dion Vijgeboom, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, markayı ayakta tutmak için yürütülen çalışmaların mali sorunları aşmaya yetmediğini duyurdu.

Yeni siparişlerin durdurulduğu markanın internet sitesi ise erişime açık kalmaya devam ediyor. Mevcut siparişler ile onarım ve geri alım hizmetlerinin akıbeti konusunda henüz netlik bulunmuyor.

Sürdürülebilir üretim maliyetleri artırdı

Tekstil atıklarını azaltmayı hedefleyen MUD Jeans; onarım, yeniden satış ve geri dönüşüm odaklı döngüsel bir model uyguluyordu. Ancak bu üretim yapısının yüksek maliyetleri ürün fiyatlarına da yansıdı. Bazı erkek jean modellerinin fiyatı 234 doların üzerine çıkarken, kadın modellerinde fiyatlar 176 dolara kadar yükseliyordu.

Uzman değerlendirmeleri ise tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere ilgisinin tek başına satın alma kararına dönüşmediğine işaret ediyor. Fiyat, ürün performansı ve alışkanlıkların tercihleri daha fazla etkileyebildiği belirtiliyor.

MUD Jeans'in kurucusu Vijgeboom, iflasa rağmen döngüsel moda modeline inancını koruduğunu ve markanın gelecekte yeniden doğmasını umduğunu açıkladı.