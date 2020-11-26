Yurt dışı uçuşlar iptal mi edilecek? | Uçuş yasağı olan ülkeler

Hangi ülkelere uçuş yasağı olacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle ocak ayından itibaren kademeli olarak pek çok ülkeye uçuş yasağı uygulandı. Mart ayında ise tüm uçuşlar durduruldu. Vatandaşlar bu konuda yeni bir kararın alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, Türkiye’nin hangi ülkelerle arasında uçuş yasağı var?

Yurt dışı uçuşlar iptal mi edilecek? | Hangi ülkelere uçuş yasağı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalar veya günler özellikle bizim bazı ülkelerden gelişte yaptığımız taramalar var. Bu taramalarda öngördüğümüzden daha farklı bir oran çıkarsa, bununla ilgili, ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir ama bunu somut görmemiz gerekiyor. O durumda belki geldiği ülkeden testini veya burada belli kriterler koyma durumu söz konusu olabilir" diye yanıtını verdi.

Koca, şu aşamada söz konusu testlerin sonuçlarıyla yol almanın daha doğru olacağını, önümüzdeki günlerde konunun bu sonuçlarla değerlendirileceğini vurguladı.

Uçuş yasağı olan ülkeler

Yurt dışına çıkmak isteyenler hangi ülkelere uçuş yasağı olduğunu merak ediyor. Bunun için THY uçuş planları sayfasından gitmek istediğiniz ülkeye yasak olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

UÇUŞ YASAĞI OLMAYAN ÜLKELER