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Yurt dışı çıkış harcı arttı mı? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar?

Yurtdışı çıkış harcı arttı mı? vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yasalaşan torba kanunla yurtdışı çıkış harcına zam yapılmıştı. 15 TL'lik harcın 50 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun 19 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki Yurtdışı çıkış harcı ne kadar?

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
Yurt dışı çıkış harcı arttı mı? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar?

Yurtdışı çıkış harcı arttı mı? vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yasalaşan torba kanunla yurtdışı çıkış harcına zam yapılmıştı. 15 TL'lik harcın 50 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun 19 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki Yurtdışı çıkış harcı ne kadar?

Yurtdışı çıkış harcı arttı mı?

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yasalaşan torba kanunla yurtdışı çıkış harcına yüzde 200'ün üzerinde zam yapılmıştı. 15 TL'lik harcın 50 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun 19 Temmuz 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İpsala Gümrük Saymanlık Müdürü Nilüfer Gözen, 1 Ağustos’tan itibaren yurtdışı çıkış harç pulunun 50 TL olacağını belirterek yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların buna göre hareket etmelerini istedi.

Yurtdışı çıkış harcı nasıl ödenir?

Harç pulu havalimanlarındaki gişelerden satın alınabiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın giden yolcu katında 1 noktada, İstanbul Havalimanın'ın gidiş katında ise 2 farklı noktada harç pullarının satışı yapılmakta. Ancak harç pulunu havalimanlarından almak zorunda değilsiniz. Bu bedeli gümrük saymanlıkları, vergi daireleri, Maliye Bakanlığı'nın ilgili büroları ve yetkilendirilmiş bankalara ödeyebiliyorsunuz.

Havalimanlarında harç pulu ödeme telaşına düşmemek istiyorsanız, aşağıdaki bankalara ödeme yaptığınız durumda size verilen dekont, harç pulu olarak kullanılıyor. Pasaport kontrolü esnasında bankadan aldığınız bu dekontu görevli memura göstermeniz yeterli oluyor.

Yurt dışı çıkış harcı için yetkili bankalar:

Ziraat Bankası
Halk Bankası
İş Bankası
Yapı ve Kredi Bankası
Akbank
Vakıflar Bankası
Garanti Bankası
Şekerbank
Finansbank
Denizbank
Albaraka Türk Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
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