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Yuropet yeniden faaliyete geçiyor

2007 yılında FETÖ düzmecesiyle kapatılan Yuropet, 10 yıldır süren davada hukuk mücadelesini kazanarak yeniden faaliyete geçiyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:30
Yuropet yeniden faaliyete geçiyor

Mersin’de akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösterirken 2007 yılında FETÖ terör örgütüne “himmet etmediği” gerekçesiyle örgütün komplosu sonucu düzmece iddialarla hakkında çeşitli davalar açılan ve mallarına el konulan Yuropet Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahibi Ali Koçak, yaklaşık 10 yıldır süren hukuk mücadelesini kazandı. Hakkında açılan 300’e yakın davadan beraat ettiğini söyleyen Ali Koçak, Yuropet ile yeniden sektörde faaliyet göstermeye başlıyor. Şirketin sahibi Ali Koçak, “Bu süreçte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansımızı iptal etmişti. Beraat ettiğimiz yargı kararlarıyla müracaatımızı yaptık. Kısa bir süre içinde lisansımızı geri alacağız. Yuropet 10 yıl sonra akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek” dedi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:30
  1. Mersin
  2. FETÖ
  3. Yuropet Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahibi Ali Koçak
  4. Yuropet
  5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

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