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Dünya Yürekleri yakan görüntü! Çocuk cesetleri ünlü sahile vurdu
Dünya

Yürekleri yakan görüntü! Çocuk cesetleri ünlü sahile vurdu

Libya'dan dünyanın yüreğini sızlatan fotoğraflar geldi. Umuda yolculuk için bindikleri göçmen tekneleri battıktan sonra çocukların cansız bedenleri Libya'nın ünlü Zuwara sahiline vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 20:59:00 -
Yürekleri yakan görüntü! Çocuk cesetleri ünlü sahile vurdu

Akdeniz'de bir kez daha insanlık dramı yaşandı.

Libya'nın Trablusgarb bölgesinde bulunan sahil şehri Zuvare'de cansız bedenler ortaya çıktı.

Kimse müdahale etmedi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, cesetlerin çocuk ve kadınlara ait olduğu belirtildi.

Dün yayınlanan görüntülerde, plajdaki cansız bedenlerin 3 günden fazla bir süredir terk edilmiş halde bulunduğu kaydedildi.

"İnsanlık öldü"

Kullanıcılar, tepkilerini "Kimsenin umurunda değil. Ölen, insanlık oldu." şeklinde dile getirdi.

Cesetlerin Libya üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen kişilere ait olduğu belirtiliyor.

Ölüme yolculuk

Afrika ve Orta Doğu'daki savaş, çatışma ve açlık gibi nedenlerle ülkelerini terk eden binlerce göçmen, son yıllarda çok sayıda kişinin ölmesine ve tüm tehlikelerine rağmen, Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan orta kesimini aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, geçen ay yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Akdeniz'de can pazarı

Açıklamada, "Devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz." denilmişti.

2021'in başından bu yana Akdeniz'in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

 

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