Yürekleri sızlatan görüntü! Kürekle defalarca kez köpeğe vurdu
Artvin'de bir şahıs, elindeki kürekle sokak köpeğine defalara kez acımasızca vurdu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Olay, ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde Pazartesi günü meydana geldi. M.Ş. isimli şahıs, sokakta bulunan köpeğe acımasızca kürekle vurarak şiddet uyguladı. Köpeğin şiddete maruz kaldığı anlar, çevrede bulunan kamera kayıtlarına yansıdı. Sokak köpeğine yapılan şiddetin ardından hayvanseverler ve Borçka halkı tepki gösterdi.
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Suç duyurusunda bulunuldu
Sokak köpeğine defalarca kürekle vuran vatandaş için suç duyurusunda bulunulduğu ve yaralı olan köpeğin tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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