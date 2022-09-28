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Dünya Yürekleri sızlatan görüntü! İsrail'in saldırısıyla korkan çocukların o anları kamerada
Dünya

Yürekleri sızlatan görüntü! İsrail'in saldırısıyla korkan çocukların o anları kamerada

Filistin'de kadın, yaşlı, çocuk demeden Müslümanları katleden işgalci İsrail güçlerinin saldırısı nedeniyle çıkan seslerden korkan anaokulundaki çocukların ağlaşmaları yürekleri sızlattı.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 22:00:00 -
Yürekleri sızlatan görüntü! İsrail'in saldırısıyla korkan çocukların o anları kamerada

Siyonist İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırı sırasında silah sesleri duyan anaokulundaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar yürekleri sızlattı.

Katil İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda silah ve bomba sesleri çatışmaların yakınında bulunan anaokulunda korku ve paniğe neden oldu. Anaokulunda bulunan 5 yaşından küçük çocuklar, duydukları silah ve patlama sesleri nedeniyle ağlamaya başlarken, çoğunun çatışma sesleri nedeniyle kulaklarını kapattığı görüldü.

Çocuklar korkularından öğretmenlerine sarıldı

Korku ve panik anlarını telefonları ile kaydeden öğretmenler çocukları sakinleştirmeye çalışırken, küçük bir kız çocuğunun ise çatışma seslerinden korkarak öğretmenine sarılmaya çalıştığı görüldü.

Cenin Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 44 kişi de yaralanmıştı.

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