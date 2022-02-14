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Yaşam Yürekleri ısıtan görüntü! Hediye puset sayesinde 11 yıl sonra dışarıya çıktı
Yaşam

Yürekleri ısıtan görüntü! Hediye puset sayesinde 11 yıl sonra dışarıya çıktı

Karabük’te Serebral Palsi (beyin felci) nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşayan 14 yaşındaki Tülin Özata, hediye edilen engelli puseti sayesinde 11 yıl sonra dışarıya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 20:08:00 - 2022-02-14 20:14:59

Karabük’te Serebral Palsi (beyin felci) nedeniyle yatağa bağımlı halde yaşayan 14 yaşındaki Tülin Özata, hediye edilen engelli puseti sayesinde 11 yıl sonra dışarıya çıktı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan Cemal ve Özlem Özata çiftinin Tülin isimli çocuğu, 3 yaşındayken beyin felci geçirmesi nedeniyle engelli kaldı. 11 yıldır yatağa bağımlı olan 14 yaşındaki Tülin’in durumunu öğrenen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik, ilgili kurumlarla görüşerek rahatça kullanabilecekleri engelli puseti temin etti. Daha sonra beraberinde Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz ile Özata çiftini evinde ziyaret eden Nurettin Emlik, puseti aileye teslim etti.

 

Puset sayesinde dışarı çıkabildi

14 yaşındaki Tülin hediye edilen pusetle büyük mutluluk yaşarken, uzun yıllar sonra dışarıya çıkma imkanı yakaladı.

Duygulu anlar yaşayan anne Özlem Özata, “Devletimizden Allah razı olsun. 11 yıldır çocuğumu dışarı çıkartmıyorum, daha şimdi çıkarttım. Arabada rahat etti” ifadelerini kullandı.

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