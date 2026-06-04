BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 243 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 14 milyar 382 milyon lira artarak 3 trilyon 243 milyar 148 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 783 milyar 658 milyon lirası konut, 44 milyar 344 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 415 milyar 146 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.