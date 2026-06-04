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Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı
AA Giriş Tarihi:

BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) açıklamasına göre, Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), 26 Mayıs itibarıyla 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi.

#1
Foto - BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

BDDK yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, geçen hafta itibarıyla 120 milyar 658 milyon lira artarak 25 trilyon 806 milyar 818 milyon liradan 25 trilyon 927 milyar 476 milyon liraya çıktı.

#2
Foto - BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 242 milyar 335 milyon lira artarak 29 trilyon 316 milyar 41 milyon liradan 29 trilyon 558 milyar 376 milyon liraya yükseldi.

#3
Foto - BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 243 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 14 milyar 382 milyon lira artarak 3 trilyon 243 milyar 148 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 783 milyar 658 milyon lirası konut, 44 milyar 344 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 415 milyar 146 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

#4
Foto - BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 10 milyar 27 milyon lira artarak 4 trilyon 22 milyar 717 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artışla 3 trilyon 174 milyar 708 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

#5
Foto - BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 188 milyar 763 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 985 milyar 945 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

#6
Foto - BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 971 milyon lira artışla 723 milyar 856 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 544 milyar 596 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

#7
Foto - BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 31 milyar 326 milyon lira artarak 5 trilyon 640 milyar 83 milyon liraya yükseldi.

#8
Foto - BDDK duyurdu! 72 milyon lira daha azaldı

KKM bakiyesi ise geçen hafta 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya düştü.

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