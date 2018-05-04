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Yürekleri dağlayan kaza! Kız istemeye gidiyorlardı..

İstanbul'dan kız istemeye giden aile feci bir kazayla sarsıldı. Araçları Sinop'ta takla atarak kaza yaptı. Kazada 9 aylık bebek ve babası hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:48
Yürekleri dağlayan kaza! Kız istemeye gidiyorlardı..

İstanbul'dan kız istemeye giden ailenin aracı, Sinop'ta takla atarak kaza yaptı. Kazada 9 aylık bebek ve babası hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
Sinop'un Durağan ilçesine, İstanbul'dan kız istemeye gelen ailenin bulunduğu otomobil, takla attı. Kazada, 9 aylık bebek ve babası yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

KIZ İSTEMEYE GİDERKEN ARAÇLARI KAZA YAPTI

Kaza, Durağan ilçesi Alpaşalı köyü Edilli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Sinop'a kız istemeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücü Arif Karaaslan'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

BABA VE BEBEĞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada aracın ön camdan fırlayan Mustafa Gezer ile 9 aylık kızı Zümranur Gezer olay yerinde yaşamını yitirdi, Ramazan Gezer, Şükran Gezer, Arif Karaaslan ve Sahne Karaaslan yaralandı.

KAZA NEDENİYLE YOL ULAŞIMA KAPANDI

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sinop ve Boyabat devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Durağan- Saraydüzü karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:48
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  3. trafik kazası
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