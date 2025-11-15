  • İSTANBUL
Muazzez Abacı’nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: "Madde" detayı...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muazzez Abacı’nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: “Madde” detayı...

ABD’de kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi gören Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı’nın ölümüne ilişkin merak edilen detaylar nihayet netleşti. Hastane ihmali ve bir maddeye bağlı komplikasyon iddiaları gündemi sarsarken, sanatçının kızı Aslı Saba Abacı ilk kez sessizliğini bozarak sürecin perde arkasını anlattı. Bakın Muazzez Abacı'nın asıl ölüm sebebi neymiş...

#1
Foto - Muazzez Abacı’nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: "Madde" detayı...

Türk sanat müziğinin usta isimlerinin başında gelen Muazzez Abacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Usta sanatçı Abacı, 78. yaş günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Dev servetiyle büyük iddiaların konusu olan Abacı'nın ölüm sebebine dair kafalarda bazı soru işaretleri vardı. Asıl ölüm sebebinin ne olduğuyla ilgili farklı iddialar ortaya atılırken söylentilere göre 1,2 milyar dolarlık mirasın kaldığı tek kişi olarak dikkat çeken Abacı'nın tek çocuğu Aslı Saba'dan ilk açıklama geldi.

#2
Foto - Muazzez Abacı’nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: "Madde" detayı...

ABD’de bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesine yönelik hazırlıklar devam ediyor.

#3
Foto - Muazzez Abacı’nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: "Madde" detayı...

Abacı’nın naaşı, vefat ettiği New York eyaletindeki Rochester kentinden Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'ne getirildi.

#4
Foto - Muazzez Abacı’nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: "Madde" detayı...

Merhume sanatçının aile yakınlarının bir araya geldiği Diyanet Merkezi’nde Abacı’nın naaşının Türkiye’ye gönderilmesine eşlik edecek olan kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson da yer aldı. Annesinin ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Aslı Abacı, "Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı.

#5
Foto - Muazzez Abacı’nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: "Madde" detayı...

Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hatta biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman ‘gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi’ gibi sorulara annem, ‘Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz’ demişti. Öyle hayat doluydu. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef" dedi.

#6
Foto - Muazzez Abacı’nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: "Madde" detayı...

Abacı, hastanenin olayda ihmali olup olmadığına ilişkin sorulara, "Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün ‘Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz’ dedim. ‘Yok kalalım’ dedi. O da ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. ‘Bu kalp krizi çok zormuş’ dedi" cevabını verdi.

