Muazzez Abacı'nın asıl ölüm sebebi meğer buymuş! Sır perdesi aralandı: "Madde" detayı...
ABD’de kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi gören Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı’nın ölümüne ilişkin merak edilen detaylar nihayet netleşti. Hastane ihmali ve bir maddeye bağlı komplikasyon iddiaları gündemi sarsarken, sanatçının kızı Aslı Saba Abacı ilk kez sessizliğini bozarak sürecin perde arkasını anlattı. Bakın Muazzez Abacı'nın asıl ölüm sebebi neymiş...