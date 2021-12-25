Yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu
Bursa- Ankara kara yolunda bariyerlere çarparak tarlaya giren otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak tarlaya giren otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.
K.Ç. idaresindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, Bursa- Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya girdi.
Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.