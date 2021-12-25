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Gündem Yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu
Gündem

Yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu

Bursa- Ankara kara yolunda bariyerlere çarparak tarlaya giren otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 09:56:00 -
Yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak tarlaya giren otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.

K.Ç. idaresindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, Bursa- Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya girdi.

Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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