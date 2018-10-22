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Yürek yakan kare! 3 kardeş yan yana defnedildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde anneleri tarafından öldürülen 3 kardeş yan yana defnedildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:35
Yürek yakan kare! 3 kardeş yan yana defnedildi

Adana'da anneleri Selma Cice (27) tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'un (4) yan yana defnedildikleri mezarlarını yakınları ziyaret edip dualar okudu. Diğer taraftan, çocuklarını katlettikten sonra intihara kalkışan Selma Cice'nin bilincinin açıldığı, ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Cinnet getiren anne 3 çocuğunun boğazını kesti

Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi'nde yaşayan ve çok fazla harcama yaptığı için eşi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı iddia edilen Selma Cice, dün evinde çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un boğazlarını bıçakla kestikten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Baba eve girdiğinde, 3 çocuğun cansız bedenini buldu

Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve durumu baba Cabbar Cice'ye bildirdi. Bir düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp evine geldi. Cabbar Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu da boğazları kesilmiş halde ölü buldu. Bilekleri kesilmiş halde ağır yaralı bulunan anne Selma Cice ise ambulansla götürüldüğü Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

3 kardeş yan yana defnedildi

Anneleri tarafından katledilen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un cenazeleri dün akşam yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına yan yana defnedildi.

Düğünden taziye evine gittiler

Cabbar Cice'nin yakınları ve akrabaları, önce çocukların mezarlarını, ardından taziye evini ziyaret edip dualar okudu. Olay günü Gaziantep'te yapılan düğünün sahipleri ve düğüne katılanlar da taziye evine gelip baba Cabbar Cice'yi teselli etmeye çalıştı. Acılı baba Cabbar Cice, olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Ağır yaralı annenin bilinci açıldı

Öte yandan, hastanede yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice'nin bilincinin açıldığı, yakında jandarma tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:35
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Yüreğir

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