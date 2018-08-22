Yürek yakan haber! Çok sayıda kişi öldü
Bingöl-Muş karayolunda meydan gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişide yaralandı.22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:07
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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