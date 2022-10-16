Yürek yakan görüntü! Babasının fotoğrafını böyle gösterdi
Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızı, tabutun başında babasının fotoğrafını annesine gösterdi. O anlar görenlerin yüreklerini dağladı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Berkay Kesim, Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı. Akgül'ün cenaze töreninde, 2 yaşındaki kızının tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreni öncesinde Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.
Bulut, Akgül ve Yıldırım'ın cenazeleri, hastane morgundan alınarak Ahatlar köyündeki Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden işçilerin ailelerine, cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da başsağlığı diledi.
Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.