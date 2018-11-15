Yürek sızlatan görüntü! Ölen annesinin başında ağladı
Hindistan'da kuzeyinde bulunan Bareillly kentinde annesine araba çarpan yavru maymunun ağlama görüntüsü, yürek burktu.15 Kasım 2018 Perşembe 20:56
Hindistan'da çekilen yavru maymunun görüntüleri yürek burktu. Yavru maymun, araba çarpması sonucu ölen annesini ağlayarak uyandırmaya çalıştı.
Görüntü yürek burktu
Hindistan'nın kuzeyinde bulunan Bareillly şehrinde, yavrusu ile beraber yolun karşısına geçen bir maymuna araba çarptı. Anne maymun hayatını kaybetti. Başında ağlayarak annesini uyandırmaya çalışan bebek maymunun çaresiz çırpınışları yürek burktu.
Annesinin başından ayrılmayan yavru maymun orman yetkililerine teslim edildi.
YORUM YAZ