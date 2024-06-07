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Gündem Yürek sızlatan görüntü! Kediye sopayla acımasızca vurdu
Gündem

Yürek sızlatan görüntü! Kediye sopayla acımasızca vurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-07 23:13:00 - 2024-06-07 23:15:34

Sakarya'da kendisine saldıran kediye sopayla vuran şahsın görüntüsü tepkiye neden oldu. Valilik, şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Pamukova ilçesinde yaşanan kedinin saldırmasına sopayla karşılık veren şahıs, komşusunun ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine girerek kapıyı kapatması yer alıyor.

Valilikten açıklama

Sakarya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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