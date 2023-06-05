Yürek Çıkmazı dizisinin beklenmedik final kararı sonrası TRT1 Al Sancak dizisi final mi yapıyor? TRT 1'e yeni dizi

Ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı TRT dizisi Yürek Çıkmazı için final kararı alındı.

Dizi için final kararı verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam 26. bölümü ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekrana veda edileceği iddia edilmişti. Başrollerini Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Bihter Dinçel ve Mesut Akusta gibi isimlerin paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinin yeni sezon içi akıbeti belli oldu. Dizi için final kararı verildi.

28.bölümde ekrana veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film imzalı “Yürek Çıkmazı“yla ilgili merakla beklenen karar sonunda çıktı. Ayça Bingöl, Mesut Akusta, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Bihter Dinçel gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizi için final kararı alındı. 26. bölümü ekrana gelen dizinin 28. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. Kadına şiddet konusunun etkili bir dille ele alındığı dizi, Atike Hınçlıer'in aynı adlı kitabından uyarlandı.

Öte yandan “Al Sancak” dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın TRT 1'de ekrana gelen “Al Sancak” dizisi 19. bölümde sezon finali yapacak haberi gündeme düşerken Yeni bir dizi haberi kulislere düştü!

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"Al Sancak" dizisinin yapımcısı Bozdağ Film, TRT 1 için yeni bir dizi daha hazırlıyor.

“Al Sancak” dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ‘ın TRT 1‘de ekrana gelen “Al Sancak” dizisi 19. bölümde sezon finali yapacak. Bozdağ TRT 1’e yeni bir dizi daha hazırlayacak. Projenin adı “Ağlayan Gelin“… “Hayat fena halde futbola benzer” sloganıyla çekilecek olan yeni dizi “Ağlayan Gelin” Yeşil ile Yasin’in hikayesini beyazcama taşıyacak. Hazırlıkları devam eden diziyi iki güçlü kalem Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yazıyor.

TRT 1‘de ekrana gelecek olan dizinin eylül ayında sete çıkması, ekim ayında da yayında olması planlanıyor. Cast çalışmaları başlayan dizide ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ve Kürt kızı Yeşil‘in seyirciyi ekrana kilitleyecek sarsıcı hikâyesi anlatılacak. Bozdağ Film böylece atv‘ye çektiği “Ateş Kuşları” ve “Kuruluş Osman“la beraber yeni sezonda ekrana toplam 4 dizi birden yapacak.

Yılmaz cezaevinden çıkabilecek mı?

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı, duygu yüklü hikayesiyle 6 Haziran Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, 6 Haziran Salı günü yirmi yedinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor.

‘Yürek Çıkmazı’nın 6 Haziran Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 27. bölümünde neler olacak:

Yılmaz cezaevine sevk edilmiştir. Caner ısrarla aynı şeyi söyler hep Yılmaz’a, bana Halil’i bitirecek bilgiyi ver, bende senin tutuksuz yargılanmanı sağlayacak kanıtı mahkemeye sunayım. İyice köşeye sıkışan Yılmaz Feride üzerinde yoğun bir baskı uygulamaya başlar. Birsen, Feride’yi babasının zehirli etkisinden kurtarmak için sevgiyle yaklaşır kardeşine. Feride’nin kafası karışmaya başlar babası hakkında. Babasının kötü bir adam olduğunu hala kabullenemese bile düşünmeye ve sorgulamaya başlamıştır.

Halil ise Ali Fuat’ın masumiyetini kanıtlayan görüntüyü ne olursa olsun Saba’dan alacaktır; ama Saba’nın ondan yapmasını istediği şey çok risklidir. Zeynep sevdiği adamın bu riski almasını istemese de Halil’in fikrini değiştiremez. Diğer taraftan Cem, Yılmaz’ın tutuksuz yargılanmasını sağlayacak kanıtın ne olduğunu öğrenmek için harekete geçer.

Kader, saklandığı evde çok yalnız hisseder kendini. Yakın zamanda hastalığından dolayı ölecek olmanın yoğun karamsarlığı üstüne çökmüştür. Halil, Zeynep, Birsen ve Turgut onun ailenin bir parçası gibi hissetmeleri için elinden geleni yapar. Bu sırada Feride, Kader’in yaşadığı gerçeğini öğrenir. Feride gerçeği babasına anlatacak mıdır? “Kader yaşıyor” deyip babasını hapisten çıkartacak mıdır? Babası hakkında kafası karışan Feride hayatının en önemli kararını vermek üzeredir.

“Yürek Çıkmazı” 27. bölümüyle 6 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de