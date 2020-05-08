Yürek burkan olay... Aylardır ormanda mağara gibi barakada yaşıyor...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda kendi imkanlarıyla yaptığı barakada yaşayan 63 yaşındaki Zeki Aydan görenleri şaşkına çeviriyor. Yaşlı adama İnegöl İHH ekipleri yardım eli uzattı.

Aydan, İnegöl’e 7 kilometre uzaklıkta olan Sarıpınar Mahallesi’ndeki ormanlık alana kendi imkanlarıyla baraka yaptı. Geçen sene ağustos ayından bu yana burada tek başına yaşayan yaşlı adamın devletten tek isteği ise konteyner bir ev. Hayatını burada sürdüren Aydan’a ilk yardım eli İHH İnegöl ekibinden geldi. Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılayan İHH İnegöl ekibi gereken yardımların yapılması için seferber oldu.

İHH İnegöl Başkanı İlhan Tatlı, "Zeki amcamız aylardır bu gördüğünüz yerde yaşam mücadelesi veriyor. Bizlere gelen ihbar üzerine gelip yerinde gördük ve ilk etapta yiyecek ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi amcamız için gereken yardımların yapılması için girişimlerde bulunuyoruz. Gerçekten burada yaşamak çok zor. Kimsesi yok ve yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle hayata küserek buraya yerleşmiş. Bir kışı burada geçirmiş. Aylardır doğru düzgün banyo bile yapmamış. Bizleri gördüğünde çok mutlu oldu" dedi.

Yaklaşık 8 aydır burada yaşadığını söyleyen Zeki Aydan ise, "Yaşadığım sorunlar nedeniyle buraya gelmek zorunda kaldım. Bir evim vardı ama onu da mecburen sattım. Kimsem yok. Yalnız başıma yaşıyorum. Ben devletimizden bana sadece buraya bir konteyner ev yapmasını istiyorum. Başka bir beklentim yok. Gereken tüm ihtiyaçlarımı kendim Allah’ın izniyle karşılarım. Burada kalmaktan korkmuyorum. İHH ekibi olmasaydı belki benim sesimi kimse duymayacaktı. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun bana sahip çıktılar" şeklinde konuştu.