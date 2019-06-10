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Yüreğir’de Yaz Spor Okulu başlıyor

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ’Yaz Spor Okulları’ kurs kayıtları başladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:44
Yüreğir’de Yaz Spor Okulu başlıyor

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ’Yaz Spor Okulları’ kurs kayıtları başladı.Yaz kurslarına 7-14 yaş gurubu çocuklar kayıt yaptırabilecekler.


Kayıtlar muhtarlıklar ve Kültürevlerine yapılabilecek. Kursların 24 Haziran’da başlaması planlanıyor.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "YazSpor Okullarımızla futbol, voleybol, tenis, tekvando, satranç, basketbol ve güreş dallarında çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak, onları sosyal birey olmaları için yetiştireceğiz. Çocuklarımız zamanını hem en iyi şekilde değerlendirecekler, hem de sporu uzman antrenörlerden öğrenecekler" dedi.


Yüreğir’de spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Kocaispir, "Yaz Spor Okuluna gelecek olan bütün çocuklarımızın malzemeleriniücretsiz vereceğiz. Futbol okullarında çocuklarımız yaz aylarında zamanlarını sporla en güzel şekilde değerlendirebilecekler. Sporla meşgul olan çocuklarımız sokağın olumsuz etkilerinden de uzak kalacaklar. Ayrıca belediye olarak çocuklarımıza forma, şort gibi malzeme yardımımız da olacak.Amacımız bütün çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayıp, aynı zamanda, yetenekli gençlerimizi keşfederek onların önünü açmaktır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:44
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