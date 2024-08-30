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Yerel Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yerel

Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:25:00 -
Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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