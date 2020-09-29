Yurdun dört bir yanından gönderilen ürünler Ağrılı öğrencilere ikram edildi

AĞRI (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, yüz yüze eğitim başlamadan önce yaptığı çağrı üzerine, Türkiye'nin 81 ilinden valilik ve belediyelerce gönderilen meyve ile çeşitli gıda maddeleri Ağrılı öğrencilere ikram edildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Kocaeli, Niğde, Burdur, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Osmaniye, Hatay, Rize, Antalya ve Elazığ Belediye Başkanları başta olmak üzere birçok yerden öğrencilere dağıtılması için gönderilen elma, pişmaniye, Niğde gazozu, ceviz ezmesi, çay, damat lokumu, çekme helva, çay gibi ürünler Ağı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırıldı.

Görevli yöneticilerce teslim alınan paketler, kent genelindeki okullarda anasınıfı ve birinci sınıflarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yaptığı açıklamada, verilen destekler dolayısıyla ilgililere teşekkür etti.