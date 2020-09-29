  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yurdun dört bir yanından gönderilen ürünler Ağrılı öğrencilere ikram edildi
Aktüel

Yurdun dört bir yanından gönderilen ürünler Ağrılı öğrencilere ikram edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:32:14 -
Yurdun dört bir yanından gönderilen ürünler Ağrılı öğrencilere ikram edildi

AĞRI (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, yüz yüze eğitim başlamadan önce yaptığı çağrı üzerine, Türkiye'nin 81 ilinden valilik ve belediyelerce gönderilen meyve ile çeşitli gıda maddeleri Ağrılı öğrencilere ikram edildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Kocaeli, Niğde, Burdur, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Osmaniye, Hatay, Rize, Antalya ve Elazığ Belediye Başkanları başta olmak üzere birçok yerden öğrencilere dağıtılması için gönderilen elma, pişmaniye, Niğde gazozu, ceviz ezmesi, çay, damat lokumu, çekme helva, çay gibi ürünler Ağı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırıldı.

Görevli yöneticilerce teslim alınan paketler, kent genelindeki okullarda anasınıfı ve birinci sınıflarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yaptığı açıklamada, verilen destekler dolayısıyla ilgililere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Canan dün gece ne oldu biliyor musun?" CHP'de gece yarısı depremi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal sözleri sonrası CHP'deki karışıklık hız kesmeden devam ediyor. Dün gece CHP Üsk..
Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! Yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor
Dünya

Ermenistan’a dikkat çeken çağrı: Size sesleniyorum! Yöneticileriniz yanlış bilgi veriyor

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasıyla ilgili Ukrayna Milletvekili Lyudmila Marçenko, "Ermenilere seslemiyorum! Karabağ sizin değil. Yöneticiler..
Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu
Gündem

Ece Üner'e ağır sözler! Kardashian çıkışı olay oldu, küfürler havada uçuştu

Kim Kardashian’ın Türkiye ve Azerbaycan açıklamasına sunduğu haber bülteninde dikkat çeken bir yorumda bulunan spiker Ece Üner’e, şarkıcı Ay..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay