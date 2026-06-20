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Sağlık
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Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

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Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları art arda geliyor...

#1
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Sıcak havaların kalp ve damar sistemi üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Gültekin Ercan, "Aşırı sıcak ve nemli havalar, vücudun serinlemek için damarları genişletmesine ve terlemesine neden olur. Bu durum kalbin atım hızını ve pompaladığı kan miktarını artırarak kalbin iş yükünü yükseltir. Bu nedenle, başta kalp hastaları olmak üzere öğle saatleri ve öğleden sonra saat 15.00’e kadar olan sürede açık havada bulunulmamalıdır" dedi.

#2
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Aşırı sıcak ve nemli havaların vücudun serinlemek için damarları genişletmesine ve terlemesine neden olduğunu dile getiren Medical Park Tokat Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Gültekin Ercan, bu durumun kalbin atım hızını ve pompaladığı kan miktarını artırarak kalbin iş yükünü yükselttiğini belirtti.

#3
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Yazın sıcak günlerde ani tansiyon düşüşlerinin sıvı kaybı ve kanın yoğunlaşmasına yol açarak kalp krizi riskini tetikleyebileceğini işaret eden Uzm. Dr. Mehmet Gültekin Ercan, "Sıcak havalarda vücut ısısını düşürmek için gelişen terleme ile vücudumuzdan çok fazla sıvı ve elektrolit kaybı olur. Buna bağlı olarak tansiyon düşer ve kalbimiz bunu kompanse etmek için çok hızlı atmaya başlar. Bu durum, koroner damar hastalığı olan kimselerde kalp krizi ve ciddi ritim bozukluklarını tetikler" diye konuştu.

#4
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Aşırı sıcaklarda özellikle tansiyon hastalarının sıvı kaybı yaşamaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Mehmet Gültekin Ercan, "Aşırı sıcaklarda terleme ile sıvı kaybı fazla olur, eğer bu sıvı dengeli şekilde yerine konmazsa tansiyonlarda dalgalanmalar ve düşüşler izlenebilir" dedi.

#5
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Sıcak havalarda en riskli saatlerin sıcaklığın en yoğun olduğu öğlen saatleri olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ercan, "Öğlen sıcağında vücutta terleme ve sıvı kaybı maksimuma çıkar. Bu yüzden özellikle kalp hastaları sıcak saatlerde dışarıda olmamaya özen göstermelidir.

#6
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Ayrıca, kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri sıcak havalarda değişebilir.

#7
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastalarının ilaç tedavisini doktoruna danışarak düzenlemesi gerekir. Doktorlarının bilgisi olmadan kalp ilaçlarını kesmemeli ya da dozunu değiştirmemeleri gerekmektedir" dedi.

#8
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Gün içerisinde özellikle öğle ve öğleden sonra saat 15.00’e kadar olan sürede açık havada bulunulmaması önerisinde bulunan Uzm. Dr. Ercan, yaz sıcaklarında kalp sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Eğer güneşli bir havada gününüzü dışarıda geçirecekseniz, mutlaka yeterli miktarda su içmeye dikkat edin. Yorucu fiziki aktivitelerden kaçının, yaz aylarında düzenli bir egzersiz programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Pamuklu, açık renkli giysiler giyin. Şapka ve gözlük takın. Bu önlemler sıcaktan sizi koruyarak sıvı kaybınızı azaltacaktır. Yürüyüş öncesi ve sonrası mutlaka sıvı alın.

#9
Foto - Koroner damar hastalığı: Uzmanından yaz sıcakları için kalp sağlığı uyarıları

Tatil beldelerinde deniz ve havuz kenarında alkollü ve kafeinli içecek içme alışkanlığından vazgeçin. Yürüyüş aralarında gölge ve serin yerlerde dinlenerek ve nefes alarak kalp sağlığınızı koruyun. Kalp hastası olan kişiler yanlarında cep telefonu bulundurmalı ve acil durumda çağırabilecekleri bir yakınının numarasını kaydetmelidir."

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