Kulak kiri, travmalar ve bazı ilaçlar... İşitme kaybına dikkat, tedavide erken teşhis önemli

İşitme kaybının nedenine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri uygulanabildiğini, kulak kiri veya enfeksiyon gibi durumlarda tıbbi tedavi yeterli olabilirken, bazı hastalarda işitme cihazları ya da koklear implant gibi ileri teknoloji işitme implantları gerekebildiğini ifade eden Op. Dr. Muhammed Zeki Yalçın, ‘‘Günümüzde gelişmiş odyolojik değerlendirme yöntemleri sayesinde işitme kaybının derecesi ve nedeni ayrıntılı olarak belirlenebilmektedir. Ayrıca yenidoğanda da işitme taramaları oldukça önemli bir konudur. Doğumdan sonra yapılan işitme taramaları sayesinde birçok çocukta işitme kaybı erken dönemde tespit edilebilmektedir. Erken müdahale edilen çocuklarda dil ve konuşma gelişimi çok daha başarılı olmaktadır" şeklinde konuştu.