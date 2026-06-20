Haftanın kaybedeni altın oldu! İlk sıra görenleri şaşırttı!

ABD ile İran’ın mutabakata varması, Fed’in şahin mesajları ve küresel risklerin devam ettiği bir haftada en çok konuşulan konuların başında hiç şüphesiz altın fiyatları geliyor. Her ne kadar altın gündemde olsa da bu hafta yatırım araçlarından borsa değer kazanırken, dolar hariç döviz ve altın değer kaybetti.