Haftanın kaybedeni altın oldu! İlk sıra görenleri şaşırttı!
Hafta boyunca altın konuşuldu ancak zirveyi başkası ele geçirdi. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,71 üzerinde 14.734 puandan tamamladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hafta boyunca altın konuşuldu ancak zirveyi başkası ele geçirdi. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,71 üzerinde 14.734 puandan tamamladı
ABD ile İran’ın mutabakata varması, Fed’in şahin mesajları ve küresel risklerin devam ettiği bir haftada en çok konuşulan konuların başında hiç şüphesiz altın fiyatları geliyor. Her ne kadar altın gündemde olsa da bu hafta yatırım araçlarından borsa değer kazanırken, dolar hariç döviz ve altın değer kaybetti.
BORSA 14.876 PUANI GÖRDÜ Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,71 üzerinde 14.734,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.251,51 puanı, en yüksek 14.876,07 puanı gördü. BORSA İSTANBUL’DA MALİ ENDEKS YÜZDE 7,56 DEĞER KAZANDI Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 7,56 değer kazancıyla 21.128,99 puana, teknoloji endeksi yüzde 6,25 artışla 50.417,30 puana, hizmetler endeksi yüzde 2,83 artışla 13.076,93 puana ve sanayi endeksi yüzde 2,44 yükselişle 18.190,19 puana yükseldi.
ALTIN DEĞER KAYBETTİ 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 0,55 azalışla 6 bin 198 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 düşüşle 41 bin 777 liraya geriledi. Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftadaki kapanışının yüzde 0,55 altında 10 bin 382 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artarak 46,4450 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yüzde 0,55 azalışla 53,2770 liraya geriledi. Geçen hafta 62,0620 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,99 düşüşle 61,4490 liraya geriledi. İsviçre frangı da yüzde 0,90 değer kaybederek 57,5650 liradan alıcı buldu.
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