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Vergi sandı cezayı ödedi: Gerçek dekontta ortaya çıktı

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Vergi sandı cezayı ödedi: Gerçek dekontta ortaya çıktı

Tokat’ta ikinci el otomobil satın alan bir vatandaş, kendisine gelen ödeme talebini vergi borcu zannederek ödedi. Ancak dekontu inceleyince gerçeği fark etti.

#1
Foto - Vergi sandı cezayı ödedi: Gerçek dekontta ortaya çıktı

İddiaya göre, Tokat’ta yaşayan Kadir Yazar, yaklaşık iki ay önce satın aldığı otomobilin tüm devir işlemlerini noter huzurunda tamamladı. Satış sırasında araç üzerinde herhangi bir trafik cezası veya vergi borcu görünmediği için işlemler sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Aracı satın aldıktan sonra gelen ödeme bildirimini vergi borcu zanneden Yazar, mobil bankacılık üzerinden ödeme yaptı.

#2
Foto - Vergi sandı cezayı ödedi: Gerçek dekontta ortaya çıktı

Ödeme dekontunu incelediğinde bin 500 lira trafik cezası ve yaklaşık bin 300 lira gecikme faizi tahsil edildiğini fark etti. Yazar, durumu polis ve maliye birimlerine bildirdi. Yapılan görüşmelerde cezanın 2024 yılında aracın kendisinden üç önceki sahibine ait olduğu bilgisini aldı. Konuya ilişkin itiraz dilekçesi veren Yazar, ödediği tutarın kendisine geri ödenmesini bekliyor.

#3
Foto - Vergi sandı cezayı ödedi: Gerçek dekontta ortaya çıktı

BENDEN ÜÇ ÖNCEKİ SAHİBİNE AİT CEZAYI BANA YANSITMIŞLAR: Yaşadıklarını anlatan Kadir Yazar, "İki ay önce bir araç satın aldım. Bu ay bana bir borç geldi. Ben de bunu vergi borcu zannederek mobil bankacılık üzerinden ödedim. Dekonta baktığımda bin 500 TL ceza, bin 300 TL de faiz olduğunu gördüm. İncelediğimde borcun aracın üç önceki sahibine ait trafik cezası olduğunu öğrendim. Bunun üzerine maliyeye gittim.

#4
Foto - Vergi sandı cezayı ödedi: Gerçek dekontta ortaya çıktı

2024 yılında aracın benden üç önceki sahibine ait trafik cezası iki yıl sonra bana yansıtılmış. Noterde devir işlemi sırasında araç ve plakaya ait herhangi bir ceza ya da vergi borcu görünmüyordu. Buna rağmen iki ay sonra böyle bir cezanın gelmesi beni çok şaşırttı. Ceza kadar da faiz ödedim. Görüştüğüm polisler de duruma şaşırdı. Aracı iki ay önce aldığım için böyle bir cezanın bana çıkmaması gerektiğini söylediler" dedi.

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