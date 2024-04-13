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Yaşam Yunuslar dans şov yaptı
Yaşam

Yunuslar dans şov yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 18:54:00 - 2024-04-13 18:54:13

Sinop'ta yunusların dansı kameralara yansıdı. Yunuslar adeta tekneyle yarıştı.

Sinop'ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu. Gerze Limanı açıklarında yunus balıkları tekneyle yarıştı.

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında yunusların balıkçı teknesine eşlik ederek adeta dans ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Teknesiyle denize açılan bir vatandaş altı yunusun kendisine eşlik ettiği anları kameraya kaydetti. Yunusların adeta dans ederek tekneye eşlik ettiği o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekne ile yan yana yüzen yunuslar, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu.

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