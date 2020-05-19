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Spor

Yunusemreli sporcular bayramlarını kutladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları çektikleri videolarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:18:24 -
Yunusemreli sporcular bayramlarını kutladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları çektikleri videolarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün evlerinden çıkamayan sporcuları yaptıkları çeşitli faaliyetler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını kutladı. Gençlik Haftası kapsamında balkonlarında egzersiz etkinliklerine devam eden sporcular, evlerini Türk bayraklarıyla donatırken; İstiklal Marşını coşku ile okudu. Sporcular, evlerinden çıkamasalar da 19 Mayıs için çektikleri videolarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadı.

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