Yunusemreli güreşçiler Ankara’dan madalyalarla döndü Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Ankara’da düzenlenen Grekoromen Güreş U13 TürkiyeŞampiyonasında 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Ankara’da düzenlenen Grekoromen Güreş U13 TürkiyeŞampiyonasında 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Ankara’da gerçekleştirilen Grekoromen Güreş U13 TürkiyeŞampiyonasında başarılı dereceler elde etti. Şampiyonaya katılan takım sporcularından Hamed Navabi gümüş madalyanın sahibi olurken; Yasin Çakır, Hamza Yüksel ve Eyüp Ali Günyer bronz madalya kazandı. Yakalanan başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Güreş Takımı Antrenörü Ümit Rona her zaman yanlarında olanYunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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