Aşırı yağışlar etkisini gösterdi! Siirt fıstığında rekoltenin artması bekleniyor

Türkiye'nin en önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Siirt'te, bu yıl fıstıkta 'var yılı' yaşanıyor. Üreticiler, komşu illerde yaşanan olumsuz hava şartlarının Siirt fıstığına olan talebi artırmasını bekliyor. Son iki yıldır bölge genelinde etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren fıstık üreticileri, bu sezondan umutlu. Geçtiğimiz yıllarda kuraklığa bağlı kuruma ve artan hastalıklarla mücadele eden ağaçlar, bu sene yüksek verim sinyalleri veriyor.