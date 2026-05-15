Aşırı yağışlar etkisini gösterdi! Siirt fıstığında rekoltenin artması bekleniyor
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Aşırı yağışlar etkisini gösterdi! Siirt fıstığında rekoltenin artması bekleniyor

Fıstık üretimi olan illerde aşırı yağışların mahsule zarar vermesiyle, Siirt fıstığında rekolte ve talebin artması bekleniyor.



Türkiye'nin en önemli fıstık üretim merkezlerinden biri olan Siirt'te, bu yıl fıstıkta 'var yılı' yaşanıyor. Üreticiler, komşu illerde yaşanan olumsuz hava şartlarının Siirt fıstığına olan talebi artırmasını bekliyor. Son iki yıldır bölge genelinde etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren fıstık üreticileri, bu sezondan umutlu. Geçtiğimiz yıllarda kuraklığa bağlı kuruma ve artan hastalıklarla mücadele eden ağaçlar, bu sene yüksek verim sinyalleri veriyor.



Fıstık üreticisi Mehmet Karataş, bu yılın fıstıkta 'var yılı' olduğunu belirterek, iklim şartlarının üretimde belirleyici rol oynadığını söyledi. Karataş, "Bu sene fıstıklarımız var yılı olarak görünmektedir. Son iki yıldır aşırı sıcaklardan dolayı kuraklıkla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. Fıstıklarımızın çoğu kurumaya maruz kaldı. Hatta aşırı sıcaklardan dolayı hastalıkların da yaygınlaştığını gözlemledik" dedi.



Siirt'te bu yıl verimin artmasını beklediklerini değerlendiren Karataş, "Eğer iklimsel bir sorun olmazsa, bu sene verimin daha da artacağını görebiliyoruz. Şanlıurfa ve Antep'te yaşanan aşırı sel ve yağışlardan dolayı Siirt fıstığına rağbetin artacağına inanıyoruz" diye konuştu



Üreticilerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini dile getiren Karataş, "Herkesin fıstık konusunda daha iyi bilinçlenip erken müdahale ile haşere ve hastalık kontrolünü yapması halinde, bölgemizde daha kaliteli ürün elde edip daha iyi verim alacağımızı umuyorum. Herkese bol ve bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

