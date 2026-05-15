SON DAKİKA
Trump'ın heyeti Çin'e telefonsuz gitti: Siber casusluk korkusu diplomasiyi vurdu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti kapsamında Pekin'e giden üst düzey Amerikan heyetine yönelik uygulanan siber güvenlik tedbirleri, uluslararası ilişkilerde dijital casusluk endişelerini yeniden gündeme getirdi. Heyet üyelerinin, Çin'deki izlenme ve siber saldırı riskleri nedeniyle kişisel cep telefonlarını geride bırakarak ülkeye "temiz cihazlar" ile giriş yaptığı ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, seyahat öncesinde siber güvenlik uzmanları tarafından bilgilendirilen üst düzey yetkililere, Çin'deki tüm iletişim ağlarının ve cihazların potansiyel birer tehdit olduğu uyarısı yapıldı. Siber casusluk faaliyetlerine karşı koruma sağlamak amacıyla heyete, veri içermeyen geçici telefonlar ve yeni hatlar tahsis edildi.

"Dijital izolasyon" veya "temiz cihaz protokolü" olarak adlandırılan bu yöntem kapsamında bazı yetkililerin kişisel cihazlarını tamamen ABD'de bıraktığı, bazılarının ise kapalı konumda güvenli çantalarda taşıdığı bildirildi. Ayrıca yetkililerin, iletişim kurabilmek adına veri geçmişi bulunmayan yeni ve sınırlı hesaplar kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Güvenlik önlemleri diplomatik trafiği yavaşlattı

Uygulanan bu sıkı güvenlik protokollerinin, iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari iletişimi önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi. Veri paylaşımının ve anlık mesajlaşma trafiğinin ciddi şekilde sınırlandırılması, heyetler arası koordinasyonda aksamalara yol açtı.

Çin'den siber casusluk iddialarına yalanlama

Pekin yönetimi ise ABD tarafının siber casusluk iddialarını kesin bir dille reddetti. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülke sınırları içindeki kişisel verilerin yasal koruma altında olduğu vurgulanarak, hiçbir kurum veya kişiden yasa dışı yollarla veri toplanmasının talep edilmediği savunuldu.

ata

noldu paşinyan... hani o elma çok güvenliydi... zarttı zurttu... en komiği de bunlar dünya devi, teknolojide.. ama bilemiyorlar karşısındakinin elini... herkes biip çağrı cihazı devrinde kalmamış demek ki... adamı böyle öttürüyorlar korkudan... komik bir ayrıntı, ama çok anlamlı... sarı sam göçmelerde...
