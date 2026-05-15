Trump'ın heyeti Çin'e telefonsuz gitti: Siber casusluk korkusu diplomasiyi vurdu

ABD basınında yer alan haberlere göre, seyahat öncesinde siber güvenlik uzmanları tarafından bilgilendirilen üst düzey yetkililere, Çin'deki tüm iletişim ağlarının ve cihazların potansiyel birer tehdit olduğu uyarısı yapıldı. Siber casusluk faaliyetlerine karşı koruma sağlamak amacıyla heyete, veri içermeyen geçici telefonlar ve yeni hatlar tahsis edildi.

"Dijital izolasyon" veya "temiz cihaz protokolü" olarak adlandırılan bu yöntem kapsamında bazı yetkililerin kişisel cihazlarını tamamen ABD'de bıraktığı, bazılarının ise kapalı konumda güvenli çantalarda taşıdığı bildirildi. Ayrıca yetkililerin, iletişim kurabilmek adına veri geçmişi bulunmayan yeni ve sınırlı hesaplar kullanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Güvenlik önlemleri diplomatik trafiği yavaşlattı

Uygulanan bu sıkı güvenlik protokollerinin, iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari iletişimi önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi. Veri paylaşımının ve anlık mesajlaşma trafiğinin ciddi şekilde sınırlandırılması, heyetler arası koordinasyonda aksamalara yol açtı.

Çin'den siber casusluk iddialarına yalanlama

Pekin yönetimi ise ABD tarafının siber casusluk iddialarını kesin bir dille reddetti. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülke sınırları içindeki kişisel verilerin yasal koruma altında olduğu vurgulanarak, hiçbir kurum veya kişiden yasa dışı yollarla veri toplanmasının talep edilmediği savunuldu.