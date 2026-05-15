  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Business Insider'dan Baykar itirafı: Başarısız olunca devreye girdiler Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışını yaptı... Kaçkar Dağları'nda şimdi bahar zamanı Taksicilerin sırrı ortaya çıktı! İşte navigasyondaki büyük tehlike! Bölgenin altını üstüne getirdiler, 52'nci kuyuda büyük keşif yapıldı: Altın rezervine ulaşıldı Temmuz zammında yeni tablo: Emekli ve memurun alacağı oran değişti Popüler modelde yeni kampanya: Tam 341 bin TL indirim! Ambalajlı sularda bakteri ve... En sağlıklı su hangisi? Arıtma suyu mu, damacana mı? 16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti! Aşırı yağışlar etkisini gösterdi! Siirt fıstığında rekoltenin artması bekleniyor
Gündem
7
Yeniakit Publisher
16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!

16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in sokak ortasında korkunç şekilde öldürülmesinden sonra abisi açıklamada bulundu. "Kardeşime sigara sormuşlar" diyerek yaşananları anlatan abi isyan etti. Acılı anne ise ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.

#1
Foto - 16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!

İstanbul Büyükçekmece’de çocuklar arasında çıkan tartışmanın bıçaklı saldırıya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel hayatını kaybetti, yanındaki 15 yaşındaki S.I. ise yaralandı. Muratçeşme Mahallesi’nde 10 Mayıs Pazar günü meydana gelen olayda, E.B. ve M.A.D. isimli iki çocuk suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak tutuklandı. Abdulbaki Demirel’in ağabeyi Muhammed Demirel, kavganın kardeşinden sigara istenmesiyle başladığını öne sürerek, “Ölümcül yerlerine 17 bıçak darbesi vuruyor” dedi. Aile, faillerin en ağır cezayı almasını isterken, çocukların bıçak ve silahla gezmesinin önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

#2
Foto - 16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!

Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi’nde 10 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdulbaki Demirel (16) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırmıştı. Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulbaki Demirel ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Abdulbaki Demirel hayatını kaybetmişti. S.I.’nın (15) ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Saldırganlar E.B. ve M.A.D., olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakalanmıştı. Adli makamlara sevk edilen iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Abdulbaki Demirel, Güzelce’deki yeni mezarlıkta toprağa verildi.

#3
Foto - 16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!

TALİHSİZ GENCİN ABİSİ KONUŞTU: "ÖLÜMCÜL YERLERİNE 17 BIÇAK DARBESİ VURUYOR" Muhammed Demirel, "Kardeşimden galiba sigara istemişler. Kardeşim 'Ben sigara içmiyorum' demiş. Tartışma çıkmış. Tartışmada sonra da bıçakla hunharca saldırmışlar. Çocuk kaçmaya çalışırken diğer şahıs da arkasından gidiyor. Ölümcül yerlerine vuruyor. 17 bıçak darbesi vuruyor. 17 tane bıçak darbesi yiyen bir insanın yaşaması imkansız. Bizim canımız da çok yanıyor. Biz bir daha çocukların ölmemesi, ailelerinin üzülmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Canımız gitti ama başkalarının canını gitmesini istemiyoruz.

#4
Foto - 16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!

Bıçaklayanlar 2 kişiymiş. Yanındaki arkadaşı da hastanede tedavisi devam ediyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenmek istiyorum. Lütfen ülkemizdeki emniyeti arttırsınlar. Çocuklar üzerlerinde silah ve bıçak taşıyor. Taşımaması için bir kanun çıkarsınlar. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Bu çocukların bir eğitim alması, okulda okuması lazım. O yaştaki çocuklar belinde bıçak ve silahla geziyor. Adam öldürüyor. Biliyor zaten adam öldüreceğim benim yaşım ufak çıkacağım ondan sonra kabadayılık dışarıda gezeceğim diyor. O mantıkla adam öldürüyorlar. Zaten uyuşturucu almış başını gidiyor. Gençler uyuşturucu içiyor ondan sonra canavar oluyor" dedi.

#5
Foto - 16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!

"17 YERİNDEN BIÇAKLAMAK NE DEMEK" Yürüyüş yapacağım diye evden çıktı. 3 saat sonra bana haber geldi. Olay yerine gittim. Markete giderken 'Ambulan çağır' derken yere yığılmış. Marketçi, 'Eğer Abdukbaki parmağını kıpırdatsaydı o cani tekrar bıçaklayacaktı' dedi. Saygılı bir çocuktu. 17 yerinden bıçaklamak ne demek?

#6
Foto - 16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUZ" Ben şimdi ölüm tehditleri alıyorum. Eşime tehdit mesajları geldi. Mesajlar gelince gidip şikayetçi oldu. Tehdit mesajlarında "Abdulbaki'nin olayında bizim parmağımız var. Şikayetinizi geri almazsanız sizi de öldürürüz" yazıyordu."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Kime ne diyeyim kime yanayım acılı sileyemi giden canamı yoksa bu rezil adalet sisteminemi, Nasıl bir ülke olduk adalet bitme noktasına geldi yok çocukmuş ceza az ver ,yok tahrik var cezayı indir ama kimsebölenlerin ana babasının neler yaşadığını düşünmuyor üstüne üstlük birde acılı aileyi tehdit edebiliyorlar cürete bakarmısınız bunlarmı çocuk bunlarmı masum yok böyle bir düzen.
TÜM YORUMLARA GİT
İmamoğlu'nun "suç örgütü" davasında şok savunma! Mahkeme Başkanı patladı: "Burası senin miting alanın değil!"
Gündem

İmamoğlu'nun "suç örgütü" davasında şok savunma! Mahkeme Başkanı patladı: "Burası senin miting alanın değil!"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 77'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 38. duruşm..
Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi
Gündem

Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
İBB yönetiminin Küçükçekmece aymazlığı Meclis'te tescillendi! Göl resmen lağıma döndü, İBB sadece seyrediyor!
Gündem

İBB yönetiminin Küçükçekmece aymazlığı Meclis'te tescillendi! Göl resmen lağıma döndü, İBB sadece seyrediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mayıs ayı oturumunda, AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa’nın Küçükçekmece Gölü’ndeki içler a..
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yeni gelişme! 4 sanık tahliye edildi
Gündem

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yeni gelişme! 4 sanık tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu toplam 200..
Eski Filistinli tutuklular: Karar ‘cinayetleri meşrulaştırma girişimi’
Gündem

Eski Filistinli tutuklular: Karar ‘cinayetleri meşrulaştırma girişimi’

İsrail Meclisi, 7 Ekim saldırılarının faillerine yönelik idam cezası ve özel yargılama usullerini içeren yasayı kabul etti. Eski Filistinli ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23