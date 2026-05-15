16 yaşındaki çocuğu sigara için öldürdüler! Ailesine gelen mesaj şok etti!

Bıçaklayanlar 2 kişiymiş. Yanındaki arkadaşı da hastanede tedavisi devam ediyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenmek istiyorum. Lütfen ülkemizdeki emniyeti arttırsınlar. Çocuklar üzerlerinde silah ve bıçak taşıyor. Taşımaması için bir kanun çıkarsınlar. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Bu çocukların bir eğitim alması, okulda okuması lazım. O yaştaki çocuklar belinde bıçak ve silahla geziyor. Adam öldürüyor. Biliyor zaten adam öldüreceğim benim yaşım ufak çıkacağım ondan sonra kabadayılık dışarıda gezeceğim diyor. O mantıkla adam öldürüyorlar. Zaten uyuşturucu almış başını gidiyor. Gençler uyuşturucu içiyor ondan sonra canavar oluyor" dedi.